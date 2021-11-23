Семьи с детьми освобождены от уплаты налогов с продажи квартир

Президент Владимир Путин предложил освободить семьи с детьми от уплаты налога с продажи квартиры.

В настоящее время НДФЛ в размере 13% с продажи жилья взимается в случае, если имущество находится в собственности менее 5 лет. Поэтому если у семьи возникнет потребность продать жилое помещение раньше указанного срока, то придется уплатить налог с прибыли, полученной за ее реализацию.

Родителям часто приходится продавать имеющееся жилье, потому что в семье появляется еще один ребенок и располагаемая жилплощадь становится мала. Сумма налога для семьи может стать значительной, и это может затруднить приобретение более просторного жилья. Особенно с учетом роста цен на недвижимость.

По мнению Президента, такая мера поддержки поможет семьям сохранить деньги, которые она смогла бы направить на улучшение жилищных условий, например, на покупку новой большой квартиры или оплату первоначального взноса по ипотеке.