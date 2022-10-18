Семьи мобилизованных получат по 100 тысяч рублей

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан сообщает, что с завтрашнего дня, 19 октября, во всех учреждениях социальной защиты населения начнется прием заявлений от членов семей (от одного из близких родственников) мобилизованных граждан на осуществление единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Для рассмотрения заявлений созданы специальные рабочие группы из числа работников администраций, военкоматов и представителей Минтруда.

Выплаты будут осуществлены незамедлительно, по мере получения документов, подтверждающих факт мобилизации гражданина и его зачисления в воинскую часть.