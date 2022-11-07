Семьи мобилизованных из Хасавюрта получат помощь от волонтёров

В Хасавюрте депутаты райсобрания поддержали инициативу главы города по организации помощи мобилизованным. Депутаты совместно с волонтерами муниципального штаба #МыВместе посетили членов семьи мобилизованным.
Волонтёры предложили посильную им помощь, а депутаты и представители администрации поинтересовались с какими юридическими, финансовыми и иными проблемами сталкивается семья.
Семьи мобилизованных из Хасавюрта, помимо федеральных и республиканских льгот, были освобождены от родительской платы в дошкольных образовательных организациях.
По поручению Корголи Корголиева, в Хасавюрте действует штаб по координации помощи семьям мобилизованных.