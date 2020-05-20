Семьи из села Кураг Агульского района получили от мецената по 10 тыс. рублей

Как стало известно «Вести Агула» сегодня, 20 мая, выходец из села Кураг Агульского района Мавлут Рамазанов в связи со сложной ситуацией, вызванной коронавирусом, и в честь месяца Рамадан раздал каждому хозяйству в родном селе по 10 тыс. рублей. Ныне Мавлут Рамазанов проживает в Москве, где занимается предпринимательской деятельностью.

В информации, которой с нами поделился заслуженный мастер спорта, чемпион мира по пауэрлифтингу и односельчанин бизнесмена Магомед Мацуев, Рамазанов также финансирует спортсменов-выходцев из Агульского района. «Материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получила каждая семья нашего села. В селе 26 хозяйств, и эти деньги дошли до каждого. Деньги были отправлены ко мне, я в свою очередь совместно с сельским имамом раздал их каждому хозяйству, я сам также получил эти денежные средства. Я очень рад за нашего земляка и надеюсь в это непростое для нашего народа время его примеру последуют и другие благодетели», — рассказал спортсмен.

В тяжелое время как для граждан, так и для бизнеса Мавлут Рамазанов не остался в стороне и помог односельчанам. В такие моменты проявляют себя настоящие сыны Агула.

Камиль Мирзоев