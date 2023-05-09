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Семьи хасавюртовцев — участников спецоперации поздравили с Днем Победы

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По поручению главы города Хасавюрта Корголи Корголиева накануне праздника Великой Победы семьи участников специальной военной операции навестили депутаты городского Собрания, представители муниципалитета и волонтеры.

Так, депутаты городского Собрания Ахмед Курбанов и Бекболат Акавов поздравили с наступающим праздником родных и близких мобилизованных горожан, отметив, что их сыновья и мужья стали достойными продолжателями подвигов защитников Отечества времен Великой Отечественной войны.

Пожелав скорейшего возращения домой военнослужащих с победой, они передали семьям продуктовые наборы и напомнили, что со всеми возникающими трудностями и проблемами они могут обращаться в администрацию города, где каждая просьба будет взята на контроль.

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