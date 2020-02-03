Общество

Семеро дагестанцев прошли в финал «Лидеров России»

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Всего от республики в конкурсе приняли участие 115 человек. Ставропольский край отправит на финал конкурса 14 кандидатов, Кабардино-Балкария представит 4 человек, 2 претендента будут от Чеченской Республики и столько же от Северной Осетии-Алании, один претендент на победу поедет от Карачаево-Черкессии.

Итоги Северо-Кавказского этапа подвели в Пятигорске. Полуфиналы конкурса «Лидеры России» завершились во всех федеральных округах страны.

Суперфинал пройдет в марте. В Сочи приедут 300 самых перспективных участников со всей страны.

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