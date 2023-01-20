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Семье погибшего в ходе СВО Мусаева Умалата вручили орден Мужества

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Церемония вручения прошла в администрации МО «Новолакский район».

Разведчик разведывательной роты, уроженец села Тухчар Новолакского района был награжден Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного орденом Мужества (посмертно).

Заместитель военного комиссариата, полковник Гамзат Ильясов и и.о. главы Новолакского района Сулейман Рамазанов вручили удостоверение и орден отцу погибшего воина.

Рамазанов поблагодарил родителей за сына, отдавшего жизнь ради мирного неба над головой жителей Донбасса и своей Родины.

Источник: https://t.me/novolak_vesti/4998?single

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