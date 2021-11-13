Сельскохозяйственный технический парк Дагестана наращивает мощности

Замминистра сельского хозяйства Шарип Шарипов провел заседание совета директоров АО «Дагагролизинг». Открывая совещание, он отметил, что технологическая и техническая модернизация сельского хозяйства приоритетна для Дагестана. Подчеркнул, что некоторые позиции также испытывают дефицит.

Наряду с этим он озвучил, что наблюдается значительная положительная динамика: в 2021 году только закуплено сельхозтехники на 483 миллиона рублей. В частности, закупка осуществляется с использованием мер господдержки.

Стоит отметить, что АО «Дагагролизинг» стал победителем конкурса среди лизинговых компаний СКФО.