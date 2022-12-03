Сельскохозяйственное кооперативное хозяйство «Шамиль»

Председателем данного хозяйства является сын известного агронома муниципалитета Магомеда Махсубова Мирземагомед Махсубов.

По словам Мирземагомеда Махсубова, хозяйство было создано в 1992 году. «Раньше это место было болотистым, везде рос тростник. Мы с покойным отцом очистили территория от тростника, привезли чернозем, обработали. Результат вы видите сами», — вспоминает М.Махсубов историю создания хозяйства.

Площадь кооперативного хозяйства «Шамиль» сегодня составляет около 10 гектаров. 5 гектаров – субаренда, остальная часть – собственность М.Махсубова. Здесь растет виноград, черешня, яблоня, создан питомник.

В хозяйстве работают сам Мирземагомед Махсубов и его семья. Когда работы много, на помощь приходят и родственники семьи Махсубовых.

М. Махсубов родился в 1965 году в селе Аглаби Дербентского района. Окончил среднюю школу, учился в сельхозтехникуме Дербента. После учебы устроился на работу в совхоз «Белиджинский» в качестве бригадира. Одновременно продолжил учебу в Дагестанском сельскохозяйственном институте. В общей сложности более 18 лет он работал бригадиром.

Во время экскурсии в хозяйстве опытный агроном с особым интересом рассказывал о разных сортах черешни, которые он привез из Крыма, о маточных насаждениях, о карликовых и полукарликовых саженцах. По его словам, многие жители южных районов за саженцами приходят именно к нему, так как Мирземагомеда Махсубова здесь знают как опытного агронома.

Мы поинтересовались у председателя о технической оснащенности хозяйства. По его словам, на сегодняшний день в гараже хозяйства находятся 2 трактора марки МТЗ-82 (правда, одна из них находится в аварийном состоянии), трактор марки Т-150, экскаватор и ряд других единиц техники.

«В прошлом году мы взяли новый трактор марки МТЗ-82. Именно с помощью этой техники мы проводим основную часть агротехнических работ. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики нам пообещали вернуть часть затрат на покупку трактора. Сейчас мы готовим документы, чтобы получить субсидии», — рассказал М. Махсубов.