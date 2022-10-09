Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Кизилюртовском районе

Вчера, 8 октября, в канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в центральной части города Кизилюрт (рядом с ТЦ «Фантазия») проходила ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Возможность, активно торговать своей собственной продукцией, получили местные и приезжие предприниматели и производители. Всего на участие в ярмарке заявились более 50 сельхотоваропроизводителей.

Здесь был представлен широкий ассортимент качественной продукции нового урожая без посредников: фрукты, овощи ,мясо, мед, разные виды урбеча, молочные продукты и многое другое.

Отметим, что вся продукция реализовывалась по цене ниже рыночной стоимости. Так, при рыночной цене мяса МРС 450 рублей за килограмм, посетители ярмарки могли приобрести его за 350 рублей за кг.

С ходом ярмарки ознакомился и глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов. Он поинтересовался ценами, настроением покупателей. Глава района поблагодарил всех, кто принял участие в ярмарке, а также руководство города, которое предоставило площадку для торговли. Также Рустам Татарханов поздравил работников отрасли с их профессиональным праздником и пожелал хозяйствам района процветания и богатых урожаев.

Работники отдела культуры и межпоселенческого досугового центра подготовили яркую праздничную атмосферу.