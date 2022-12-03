Сельский труженик Николай Усков

Николай Александрович Усков является уроженцем села Большой Бредихин Кизлярского района. Здесь он вырос и окончил 9 классов.

Николай Александрович с ранних лет стал проявлять интерес к сельскохозяйственной технике. Первое знакомство с тракторами и комбайнами состоялось во время уборочной страды, где трудился его родной дядя. Сегодня Николай Александрович является механизатором широкого профиля и всю жизнь остается верным выбранному делу.

Трудовую деятельность Н. Усков начал животноводом в АО «Кизлярагрокомплекс» в селе Карла Маркса Кизлярского района. Через год, пройдя специализированные курсы для механизаторов, перешел в ИП Андрейченко. Затем три года посвятил обслуживанию сельхозтехники в МТС Кизлярского района. А с 2018 года Николай Александрович работает механизатором сельскохозяйственного производственного кооператива «Чкалова». Здесь он трудится комбайнером, водителем большегрузных автомобилей, занимаясь параллельно и ремонтом техники.

Николай, предпочтение в работе отдает «Кировцу».

«Люблю эту машину за ее надежность и легкую маневренность на поле», — говорит Николай.

Имея высокую квалификацию, отличное знание сельскохозяйственной техники, Николай Александрович всегда принимает активное участие в работах по внедрению интенсивных технологий производства зерна с использованием мощной энергосберегающей техники.

В его непосредственном пользовании находятся трактор К-700, автомобиль–манипулятор и иные сельскохозяйственные машины. Им накоплен многолетний опыт в применении агротехнических приёмов обработки почвы, ухода за посевами и уборки выращенного урожая.