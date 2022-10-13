Расположено во Внутреннем Дагестане, на высоте 1690 м, на речке Цирхарух (Инсанлы) (бассейн р. Уллучай), в 26 км к северу от села Тпиг, на границе с Дахадаевским районом. К северу и к западу от Цирхе расположены даргинские сёла: Ашты (Дахадаевский район) и Амух, к востоку – агульское село Буршаг. В 7 километрах к востоку от села также находится горный хребет Джуфудаг с одноимённой главной вершиной. Это – символ Агула и самая высокая гора Внутреннего Дагестана (3015 м). К северу от села расположена гора Шара (2372,1 м).

Цирхе расположено в пределах Сланцевого (песчано-сланцевого) Дагестана. Территория села среднеюрского возраста мезозойской эры (сформировалась 166-174 млн. лет назад). Среди горных пород тут преобладают известняки, мергели, гипсы, глины и песчаники. Промышленного значения они не имеют.

Село Цирхе территориально относилось к исторической области Буркьун-Дарго. В пределах Агула оно относилось к обществу Кьушан-дере (по-агульски «дере» — ущелье), куда ещё относились села Яркуг, Кураг, Худиг, Арсуг и Буршаг. В 1895 году оно входило в Аштинское сельское общество Аштикулинского наибства Казикумухского округа, а к 1926 году входило в Амухское общество Уркарахского участка Кайтаго-Табасаранского округа Дагестанской области. В 1926 году значится уже в Лакском округе. В 1928 году, в связи с делением Дагестана на районы, село вошло в состав Дахадаевского района. С 1934 года административно входит в состав Агульского района.

Село входило в состав следующих сельских советов:

20.01.1921 – 22.11.1954 – Амухского (с.с. Амух, Анклух, хутора Махи-Будайла, Шари, Цирхе);

22.11.1954 – 24.01.1958 – Буркиханского (с.с. Амух, Анклух, Буркихан, хут. Цирхе);

24.01.1958 – 22.12.1966 – Буршагского (с.с. Арсуг, Буршаг и Цирхе);

22.12.1966 – 14.03.1975 – Шаринского (с.с. Шари, Цирхе);

14.03.1975 – н.в. – Амухского (с.с. Амух, Анклух, хутора Махи-Будайла, Шари, Цирхе).

В 1952 году в связи с программой переселения горцев на плоскость началось переселение жителей села в село Чинар Дербентского района, которое завершилось к концу 1990-х годов. Сейчас цирхинцы также живут в городах Дербент, Дагестанские Огни, Каспийск, Махачкала и в посёлках Мамедкала Дербентского района, Тюбе Кумторкалинского района и Шамхал Кировского района города Махачкалы.

Десятин 1440 кв. саженей, покосов на 350 вьюков или 12 десятин 168 кв. саженей, пастбищных гор на 60 баранов или 163 десятин 480 кв. саженей, леса в размере 130 саб засева или 6 десятин 1200 кв. саж.

Село Цирхе расположено недалеко от истока речки Цирхерух («рух» – по агул. «речка, ручей»). Она ещё называется Инсанлы. Речка находится в Агульском районе, является правым притоком р. Уллучай. Расположена в 79 км от устья р. Уллучай. Длина – 13 км. Водосборная площадь – 45,2 км². Средний расход воды – 0,32 м3/с. Исток находится на высоте 2400 м, устье – 1440 м. Падение составляет 960 м. Питание – смешанное (дождевое, снеговое, подземное).

Почвы в Цирхе бурые лесные, остепнённые и горно-луговые. Как и везде в Горном Дагестане, почвы не засолены. Содержание гумуса – низкое (2-4% на глубине до 25 см). Водная эрозия составляет 50-75 % от общей площади села.

Растительность окрестностей села Цирхе:

Мезофильные разнотравные и остепнённые субальпийские луга – (вейник тростникововидный, клевер волосистоголовый, звездовка Биберштейна, белоус голостебельный, костёр пётрый, овсяница пёстрая);

Среднегорные настоящие степи (пырей стройный, ковыль дагестанский).

В окрестностях села растут также леса. Близ села произрастает красильное растение горец мясокрасный.

Животный мир схож со всем Внутренним Дагестаном. Обитают волки, лисы, кабаны, заяц-русак. Встречается степная гадюка, которая является редким и исчезающим видом.

Население Цирхе с середины 19 века криволинейно росло до середины 20 века.В середине 19 века в селе насчитывалось 12 хозяйств. В посемейных списках 1886 года в селе Цирхе насчитывалось 32 дома, в которых проживало 169 человек.

Согласно «Памятной книжке Дагестанской области 1895 года» в 1895 году в селе насчитывалось 29 домов (дымов). В них проживало 172 человек (97 мужчин и 75 женщин).

Численность населения 1926 1939 1970 1989 2002 2008 2010 174 223 150 92 58 48 10

Согласно «Памятной книжке Дагестанской области 1901 года» в 1901 году в селе насчитывалось 31 дом (дым). В них проживало 153 человек (73 мужчин и 80 женщин).

Говорят на цирхинском говоре агульского языка. Цирхинский говор характеризуется близостью в области фонетики и морфологии с гехъюнским диалектом. Отдельные схождения цирхинского говора отмечаются с кошанским диалектом. Лексические расхождения, которые обнаруживает цирхинский говор с другими диалектами и говорами в основном обусловлены постоянным воздействием на цирхинскую лексику со стороны даргинского языка. Цирхинцы прекрасно владели и даргинским языком.

Тухумы (фамилии) села Цирхе: Бажикаяр, Бархъаяр, Бакъаяр, Бицаяр, Гаджигаяр, Джагулаяр, Махмудаяр, Манцаяр, Салихьар, Цутаяр, Эличаяр.

Наиболее представительным в селе является тухум Гусаевых. Самым известным является Магомедсалих Гусаев. (1951—2003) — министр по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан, кандидат философских наук, кавалер орденов Мужества и Дружбы народов. Его именем названы: улицы в Махачкале, Тпиге и Чинаре, школы в Чинаре и Буршаге. Его отец, Гусаев Магомед Курбанович (1915—2006), долгое время работал бригадиром ОТФ колхоза. Мать, Гусаева Айша Расуловна (1922—2004) — была председателем сельского исполкома.

Из других известных уроженцев села можно назвать следующих:

Гаджимурадов Расул Увайсович (род. 1967) – профессор кафедры хирургических болезней и клинической ангиологии Московского Государственного Медико-Стоматологического Университета, руководитель отделения хирургии сосудов Московской городской больницы им. В. В. Вересаева (ранее ГКБ № 81), доктор медицинских наук, Заслуженный врач РД. Автор более 175 научных работ в центральной и зарубежной печати. Член международного и российского общества сердечно-сосудистых хирургов. В совершенстве владеет несколькими иностранными языками.

Гусаев, Багавудин Магомедович (род. 1957) — заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Дагестан (с 2009), Заслуженный экономист РД;

Гусаев Руслан Гамидович (род. 1971) – председатель совета директоров и совладелец Донбанка, предприниматель;

Гусаев Тимур Багавудинович (род. 1981) –экс- депутат Народного Собрания РД, юрист.

Гусаева Каринэ Гамидовна (род. 1973) – доктор философских наук.

Основным видом деятельности цирхинцев было сельское хозяйство .Здесь сеяли рожь, ячмень, пшеницу, позднее стали выращивать картофель. Разводили крупный и мелкий рогатый скот. Сельскохозяйственные угодья составляют до 70% всего земельного фонда села. Сенокосы и пастбища занимают более 90% от площади всех сельхозугодий села. Пашня составляет до 10 %. Многолетних насаждений (садов и виноградников) в селе нет.

В 1966 хозяйство села Цирхе входило в колхоз имени Дзержинского (сс. Буршаг и Арсуг). В дальнейшем (ближе к 80-м годам) хозяйство Цирхе преобразовали в отделение совхоза «Агульский», который ещё включал в себя территории трёх сёл: Амух, Анклух и Шари.

Архитектурно село Цирхе практически не отличалось от других агульских сёл, в которых перед главной мечетью была площадь — «гим». В больших сёлах гимы устраивались в кварталах аула. В Цирхе гим представлял собой обширную нишу между двумя домами с каменным столбом, поддерживающим перекрытие и каменными скамьями вокруг столба и по периметру ниши. Здесь собирались сходки жителей аула, в обычные дни это было место для отдыха, посиделок стариков, где они за мелкой работой (вырезывание посоха и т.д. вели бесконечные разговоры, сидя на каменных скамьях.

В середине 20 века ещё сохранялись остатки одной квадратной башни в 1,5 км от аула Цирхе. Башня была видна издалека — она стоит на вершине горы и по общему виду напоминает башню в Шимихюре. Местные жители подтвердили, что это угол от квадратной башни и сказали, что там раньше был аул. Судя по всему, это сторожевая башня. По сведениям местных жителей, раньше во всех аулах были квадратные башни, подземные ходы и стены. Аулы, как правило, располагались так, чтобы можно было из одного передавать сигнал в другой.

Близ села, через речку Цирхерух построен однопролетный каменный арочный мост. Такие мосты в Дагестане стали строить в 19-20 вв. Их много в Агуле.

Воду для питья, бытовых нужд, водопоя скота и полива берут из горных источников, устраивая в местах выхода воды из склона горы родники. Они могут располагаться в самом ауле, на его окраине или вблизи дороги.

Как правило, у естественного выхода грунтовых вод устраивалась подпорная стенка, перед которой выкладывался из камней небольшой водоем для водопоя скота и стирки белья. В подпорной стенке укреплялся желоб (иногда два), по которому вода стекала в водоем.

Над водоемом чаще всего устраивали навес на столбах или на аркаде. Аркада могла состоять из фасадов сводчатых ниш или же за ней образовывалось единое пространство перед подпорной стенкой.

В Агуле распространены арочные родники обоих типов — из ряда сводчатых и в виде автономной аркады. Близ села расположен единственный в Агуле четырёхарочный родник.