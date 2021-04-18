Экономика

Село Рукель осваивает крупный аграрный инвестпроект

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150 гектаров села Рукель Дербентского района будут отведены под реализацию масштабного агропромышленного инвестиционного проекта.

Инвестором выступает выходец из самого села Тигран Абдулгамидов, который планирует разбить ряд плантаций по выращиванию плодово-ягодных культур. Местность, защищенная от северных ветров холмами, позволит выращивать и субтропические виды.

Финансирование полностью принадлежит Тиграну Абдулгамидову, однако он рассчитывает на получение господдержки. В случае успешной реализации проекта это станет хорошим толчком для социального развития села.

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