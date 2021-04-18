Село Рукель осваивает крупный аграрный инвестпроект

150 гектаров села Рукель Дербентского района будут отведены под реализацию масштабного агропромышленного инвестиционного проекта.

Инвестором выступает выходец из самого села Тигран Абдулгамидов, который планирует разбить ряд плантаций по выращиванию плодово-ягодных культур. Местность, защищенная от северных ветров холмами, позволит выращивать и субтропические виды.

Финансирование полностью принадлежит Тиграну Абдулгамидову, однако он рассчитывает на получение господдержки. В случае успешной реализации проекта это станет хорошим толчком для социального развития села.