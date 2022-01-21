Село Рича признали историческим поселением регионального значения

В Дагестане еще одно село признали историческим поселением регионального значения. Речь идет о селе Рича Агульского района, которое теперь вошло в список исторических поселений регионального значения. Это прописано в соответствующем постановлении Правительства Дагестана.

По данным Дагнаследия, в селе расположены памятники материальной и духовной культуры с древнейших времен до средневековья.

Местным жителям удалось почти полностью сохранить историческую застройку средневекового времени. В селе есть замечательные памятники градостроительства и архитектуры: «Джума-мечеть с минаретом», XIII в. (федерального значения), «Мавзолей» XVII в. (регионального значения) и «Мавзолей» XVIII в. также регионального значения.

Источник: Мирмол