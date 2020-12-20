Сельхозярмарка в Махачкале обеспечивает Махачкалу качественной продукцией по низким ценам

В выходные дни 19 и 20 декабря в Махачкале проводится ярмарка, инициированная Минсельхозпродом и Минпромторгом Дагестана. Посетить ярмарку можно на улице Пушкина около Аварского театра. Ярмарка предлагает продукцию дагестанских производителей разных уровней. Это и молочная, и мясная продукция, а также овощи, фрукты, выращиваемые в разных муниципалитетах республики. Купить на ярмарке можно и рыбу, и мед, и иную сельхозпродукцию.

На ярмарке уже побывали руководители Минпромторга и Минсельхозпрода Дагестана Батыр Эмеев и Абзагир Гусейнов с мэром города Махачкалы Салманов Дадаевым. Представители ведомств оценили качество продукции, побеседовали и с покупателями, и с производителями.

По словам Абзагира Гусейнова, при наблюдающемся росте цен на продукты такая ярмарка особо актуальна. Тем более стоимость одних и тех же продуктов значительно дешевле, чем в торговых сетях: баранина стоит не более 300 рублей, а говядина 250-280.

Минпромторг и Минсельхозпрод предпринимают шаги для вывода дагестанских производителей сельзозпродукции на прямой контакт с торговыми сетями для заключения договоров без посредников, что должно способствовать снижению стоимости продуктов питания.