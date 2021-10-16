Сельхозярмарка Дагестана продемонстрировала обилие мясной продукции

Республиканская сельхозярмарка прошла сегодня в Махачкале. Здесь свою продукцию представили порядка 200 сельхозпроизводителей районов республики.

Покупателям был доступен большой выбор молочной, фруктово-овощной, рыбной и мясной продукции.

Врио министра сельского хозяйства Дагестана Баттал Батталов отметил, что на ярмарке продукция дешевле примерно на 20% рыночной стоимости.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что на ярмарке представлена мясная продукция Гунибского района, где есть определённые достижения в развитии скотоводства.

Стоит отметить, что ярмарку посетили руководители различных ведомств и Правительства РД. Инициаторами мероприятия выступили Минпромторг РД и Минсельхозпрод РД.