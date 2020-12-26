Сельхозтоваропроизводители из Агульского района принимают участие в сельскохозяйственной ярмарке

В Махачкале проходит предновогодняя Республиканская сельскохозяйственная ярмарка. На торговой площадке Агульского района представлена сельхозпродукция КФХ «ЦИКАМ» и КФХ «БУРШАГ».

Свою продукцию на ней представляют сельхозтоваропроизводители из районов республики, перерабатывающие предприятия. Фермерские продукты можно приобрести без посредников и по ценам на 10-15% ниже рыночных.

Кроме того, посетители ярмарки могут подкрепиться и согреться горячим чаем на полевой кухне под музыку в исполнении творческих коллективов из различных районов республики.

Ярмарка расположилась на ул.Пушкина (от пересечения ул.Ярагского до ул.Леваневского). Торговая площадка работает 26-27 декабря и доступна для всех желающих с раннего утра и до вечера.

Источник: Пресс-служба администрации Агульского района