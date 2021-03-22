Сегодня запись на вакцинацию от COVID-19 можно осуществить через Госуслуги

Данная функция введена в первую очередь для удобства населения, чтобы люди старшего возраста или те, кому по какой-либо причине сложно добираться до медучреждения, могли записываться дистанционно, а также во избежание очередей и массовых скоплений людей в медицинских учреждениях.

Такой тип записи позволяет человеку выбрать место, время, пункт, где будет проходить вакцинация. Независимо от места нахождения человек может спокойно выбирать для себя комфортное медучреждение.

Для этого вам нужно зайти на портал Госуслуг. Выбрать пункт вакцинации и записаться на прием к врачу, заполнив электронную форму записи. При этом вам потребуется ваш полис обязательного медицинского страхования.

Также вы можете записать на прием другого человека. Для этого достаточно указать в форме записи его полное имя, дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС. В Госуслугах вы записываетесь на первый этап вакцинации. Медицинская организация самостоятельно запишет вас на второй этап.

Салихат Малагусейнова