Сегодня в Уфе пройдёт награждение лауреатов 11 Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени»

В числе победителей и четверо старшеклассников из Дагестана :Иса Идрисов, Асхаб Адаев, Сайхан Задаев и Тайби Сайдарбаев. В июне этого года в эфире телеканала РВК «Дагестан» был репортаж, о том как школьники из Хасавюртовского района рискуя жизнями спасли двух девочек, упавших в горную реку Акташ. Репортаж журналиста Раимы Абдулаевой имел широкий резонанс.

Юных героев пригласили в Башкирию. Премией принято отмечать тех, кто бескорыстно творит добрые дела, проявляет героизм, преодолевает обстоятельства, бьет спортивные рекорды и совершает открытия, — словом, является подлинным героем нашего времени.

Подробный репортаж о церемонии награждения можно будет увидеть на канале РГВК «Дагестан»