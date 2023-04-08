Сегодня в нескольких зонах Школьной футбольной лиги Дагестана проходит этап 1/32 финала лиги

Напомним, что в этом году игры проходят между учащимися 3-8 классов.

Так, на стадионе «Олимп» с. Карабудахкент пройдут 10 игр между командами из городов Избербаш, Дербент, Каспийск и село Карабудахкент.

На церемонии открытия присутствовали глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, его заместитель Джалалутдин Джамалутдинов, заслуженный тренер России по футболу, директор РДЮСШ Минобрнауки РД Александр Маркаров, представители районной администрации, футболисты, их тренеры и болельщики.

Открывая спортивный праздник, глава района Махмуд Амиралиев отметил, что футбол это командная игра, которая сплачивает общество, в том числе и детей.

«Глава РД Сергей Меликов стал инициатором проведения ШФЛ. Это говорит о том, что руководство республики заботится о здоровье и духе коллективизма и сплочённости.

Организаторам и юным футболистам желаю только успехов и побед», — добавил глава муниципалитета.

В официальной части праздника воспитанники детских садов и учащиеся школ Карабудахкента показали выступления.

Право первого удара по мячу получили глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, директор РДЮСШ Минобрнауки РД Александр Маркаров и начальник отдела по физкультуре и спорту района Заур Умаракаев.