Сегодня отмечается Всемирный день без табака

«Мы продолжаем системно и планово внедрять новые антитабачные меры, направленные на защиту здоровья граждан от этой пагубной привычки.

В этом созыве мы уже приняли закон о запрете вейпов детям, ужесточение штрафов, а также ряд других ограничительных мер. Это стало началом новой фазы совершенствования антитабачного законодательства, после того как 10 лет назад был принят Федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции

Если несколько ключевых инициатив, которые мы должны добиться при работе в Государственной думе

1. Раскрытие состава сигарет. Табачные компании должны раскрыть то, что ежедневно потребляют наши граждане. Моя позиция: в сигаретах натурального табака уже нет! Есть химические гранулы и целая «таблица Менделеева»

2. Полный запрет на покупку табака лицам, родившимся после 2014 года. Зачем подсаживать на пагубную привычку тех, кто никогда не пробовал курить, наших детей?

3. Унифицированная пачка сигарет. Сигареты не должны так «пестро» красоваться на полках магазинов, притягивая дополнительное внимание

4. Создание Государственной табачной компании, которая должна заменить фактическую монополию на табачном рынке. Сегодня 99% долю занимают четыре транснациональные компании, некоторые из которых решили вести собственную игру в период санкций.

5. Мы должны продолжить плановый запрет всех электронных сигарет в России. В России также должен быть введён полный запрет кальянов в общественных местах.

Наша общая, стратегическая задача сосредоточить свои усилия вокруг здоровьесбережения нации!», — написал депутат Госдумы Султан Хамзаев на своей странице в телеграм.