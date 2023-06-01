Сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей!

«Детство остается в памяти каждого человека временем беззаботных и радостных дней. А каким будет детство наших детей зависит от нас, от того, какие условия мы создадим для их развития и реализации.

Самое главное – чтобы каждый ребенок рос в атмосфере любви, семейного тепла и родительской заботы.

В Дагестане многое делается для обеспечения наших ребят качественным образованием, сохранения здоровья детей, создания возможностей для занятий спортом и творческой самореализации.

Сегодня у нас в республике открыли 6 детсадов, это треть всех открытых в стране дошкольных учреждений! Небывалый уровень развития сферы образования региона. Это стало возможным благодаря эффективной работы руководства республики, профильных министерств и депутатского корпуса. Эту созидательную работу мы продолжим!

Дорогие ребята! Впереди вас ждут летние дни отдыха. Пусть они запомнятся вам интересными событиями, солнечной погодой и хорошим настроением. Не переставайте мечтать, ставить перед собой новые цели, верить в себя и свои силы!», — написал на своей странице в телеграм депутат НС РД Заур Расулов.