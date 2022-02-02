Сегодня День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Двести огненных дней и ночей шли кровопролитные бои на подступах к городу, а в самом городе – за каждый дом. Именно здесь родилась народная клятва воинской стойкости, мужества и верности долгу – «За Волгой для нас земли нет!».

Героическая победа в Сталинградском сражении вселила в души миллионов людей на всех континентах надежду на избавление от коричневой чумы.

Свой вклад в победу под Сталинградом внесли и дагестанцы, сражавшиеся на фронте, трудившиеся в тылу. Свыше двух тысяч жителей республики погибли здесь, столько же пропали без вести.

Благодарные потомки никогда не забудут бессмертный подвиг защитников города. Их мужество и отвага навсегда останутся для нас и последующих поколений символом несгибаемой воли, любви к Родине.

Слава героям Сталинграда и солдатам Великой Отечественной войны! И вечная память павшим!

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