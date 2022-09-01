К собравшимся обратился Магомед-Султан Магомедов: «Хочу начать с благодарности Главе нашей республики Сергею Алимовичу, человеку, который помогал строительству садика, посетил садик, не смотря на свою занятость. А мы со своей стороны будем поддерживать его в его добрых начинаниях.

Хочу сказать самые добрые слова в адрес тех, кто имел отношение к строительству садика — это строители, администрацию района и главу района Махмуда Амиралиева, за честную работу во благо жителей. Самих жителей тоже хочется отметить — они также оказывали всяческое содействие в строительстве. Мне этот садик очень нравится, и хотелось бы, чтобы детям он понравился также, как и мне. Поздравляю вас с Днем знаний и открытием детского сада.»

Продолжая открытие Глава района также поблагодарил Главу РД Сергея Меликова и госсекретаря РД Магомед-Султан Магомедов за всяческое содействие Карабудахкентскому району.

«Уважаемые жители Доргели. От всей души вас поздравляю. Сегодня 200 детей нашего села пойдут в 8 групп в новый детский сад, более 50 человек будет трудоустроено, 179 млн потрачено на этот детский сад, чтобы его сделать самым современным и самым лучшим. Еще раз поздравляю всех!»

После открытия для гостей провели экскурсию по детскому саду, показали медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с самыми строгими современными требованиями, методический кабинет, просторный и чистый пищеблок, спортивный и музыкальный зал.

В завершение гости провели собрание с активом села и муниципалитета.