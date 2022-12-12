Сефижат Магомедрасулова: «Я не могла остаться равнодушной к тому, что происходит в нашей стране»

Первый заместитель председателя Собрания депутатов Ленинского района Махачкалы Сефижат Магомедрасулова прокомментировала свое участие в кадровом конкурсе «Лидеры возрождения. Херсонская область».

«Я не могла остаться равнодушной к тому, что происходит в нашей стране, в новых ее регионах. В нашей Республике Дагестан активно поступает волонтерская помощь нашей армии: мы шьем теплую одежду, термобелье, балаклавы, производим легкие носилки, регулярно проводим акции «Посылка солдатам» и «Письма солдатам»», – прокомментировала она.

Сефижат Магомедрасулова – участница многих конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Неоднократно участвовала в «Лидерах России», побеждала в «Битве сезонов», в этом году стала выпускницей образовательного потока «Женщина – лидер». Дагестанка выразила уверенность в том, что ее профессиональный опыт будет востребован по итогам конкурса.

«Я являюсь региональным сервисным уполномоченным Агентства стратегических инициатив, и сейчас мы прорабатываем проект помощи ребятам, вернувшимся со специальной военной операции, их адаптации к обычной жизни. Готова и могу помочь в организации запуска аналогичной модели в Херсонской области. У меня есть многолетний опыт муниципальной службы в сфере образования», – сказала Магомедрасулова и выразила уверенность в том, что будет полезна в социальной и образовательной сферах, так как сейчас в республике проводится активная работа с матерями, потерявшими своих детей в спецоперации, и поддержка семей, у которых мобилизованы сыновья.

Источник: Мирмол