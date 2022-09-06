Сефижат Магомедрасулова: «Создание нового курорта на берегу Каспийского моря – очень важное и своевременное решение»

В 2023 году в Дагестане планируют начать создание нового города-курорта на Каспии, там же могут построить всероссийский детский центр, об этом рассказал Глава Дагестана Сергей Меликов.

Председатель ДРО ООО «Женщины бизнеса» Сефижат Магомедрасулова поделилась своим мнением о проекте. «Создание нового курорта на берегу Каспийского моря – очень важное и своевременное решение. Это повысит поток туристов в наш регион, а это означает, что увеличатся рабочие места, налоги, развитие нашей республики именно в туристическом плане. Это также межкультурный диалог, потому что внутренний туризм благодаря нацпроекту “Туризм и индустрия гостеприимства” развивается. Я считаю, что данный проект повлияет на развитие нашего побережья, а также горного кластера. Особенно радует, что курорт будет близко находиться к таким локациям, как аэропорт, Дербент и горные маршруты, и то, что предусмотрено строительство номеров, которое позволит решить проблему с размещением туристов», – сообщила Магомедрасулова.