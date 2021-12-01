Сефижат Магомедрасулова прокомментировала открытие в республике Центра «Альтаир»

Сефижат Магомедрасулова прокомментировала предстоящее открытие в республике Центра выявления и поддержки одарённых детей «Альтаир». Президент Национальной Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа выразила радость от предстоящего события, отметив, что центр «Альтаир» даст шанс одарённым детям попробовать свои силы в науке, искусстве и спорте. Кроме того, учреждение позволит повысить заинтересованность родителей и педагогов в выявлении и развитии одарённых детей. Центр начнёт свою работу в Дагестане в сентябре 2022 года. Важно, что Центр выявления и поддержки одарённых детей «Альтаир» аналогичен модели образовательного центра «Сириус».

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