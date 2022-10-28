Сефижат Магомедрасулова принимает участие на «Съезде деловых женщин Евразии»

Мероприятие реализуется командой «Союз женщин Евразии» в рамках отчётного проекта Международной образовательной программы «Женщина-лидер» Президентской платформы «Россия-страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж». Среди главных задач форума — создать сообщество, которое объединит представительниц бизнеса, руководительниц общественных и некоммерческих организаций. Участницы обсудят развитие бизнеса в новых условиях. На съезде также представят проект нового IT-продукта — цифровую платформу для бизнес-леди и «Евразийскую женскую торговую карту». Республику Дагестан на Съезде деловых женщин Евразии представляет Председатеь Дагестанского регионального отделения «Женщины бизнеса» Сефижат Магомедрасулова, которая также входит в оргкомитет Съезда деловых женщин Евразии.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/sefizhat-magomedrasulovna-prinimaet-uchastie-na-sezde-delovyh-zhenshhin-evrazii/