Сефижат Магомедрасулова презентовала проекты о женском предпринимательстве на ПМЭФ-2023

Первый заместитель председателя Собрания депутатов Ленинского района Махачкалы, председатель ДРО «Матери России», руководитель сообщества «Сила матерей» Сефижат Магомедрасулова приняла участие в секции по Интеллектуальному социальному волонтерству, которая прошла в рамках ПМЭФ-2023. Секция была посвящена интеллектуальному социальному волонтерству и реализации проектов в рамках международного потока «Женщина-лидер». Магомедрасулова поделилась опытом работы и деятельности сообщества «Сила матерей», а также презентовала проекты о женском предпринимательстве и рассказала об их реализации. В ходе мероприятия участники поговорили о том, какие компетенции необходимы для запуска эффективного социального проекта; какие механизмы применяются для успешной реализации проектов; как государство стимулирует добровольческую деятельность и как интеллектуальное волонтерство помогает решать социально значимые задачи регионов.

Источник: Мирмол