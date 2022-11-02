Сефижат Магомедрасулова получила награду Международной премии в сфере социальной ответственности «Синий платочек»

Председатель Дагестанского регионального отделения «Женщины бизнеса» и «Матери России» по городу Махачкале Сефижат Магомедрасулова получила награду Международной премии в сфере милосердия, гуманитарной деятельности и социальной ответственности «Синий платочек». Отметим, что церемония награждения проходила 1 ноября в Москве. Она проводится ежегодно и направлена на поощрение благотворительных инициатив. Одна из главных задач премии — предложить женщинам бизнеса возможность системной, всесторонней поддержки и опеки семей мобилизованных военнослужащих через работу женского движения и программы «Синий платочек». Номинанты премии награждены за достижения в сфере бизнеса, информационных технологий, общественной деятельности, индустрии красоты, моды и искусства. Среди почётных гостей и номинантов международной премии в сфере милосердия, гуманитарной деятельности и социальной отвественности «Синий платочек» Великий Князь Георгий Михайлович и Светлейшая Княгиня Виктория Романовна «За вклад в поддержку соотечественников за рубежом и сохранение традиций Русского мира». Напомним, что организаторами премии стали Благотворительный фонд «Русская земля» и женское сообщество «Союз женщин Евразии».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/sefizhat-magomedrasulova-poluchila-nagradu-mezhdunarodnoj-premii-v-sfere-socialnoj-otvetstvennosti-sinij-platochek/