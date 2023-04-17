Сефижат Магомедрасулова: «Мы, «Сила матерей», очень ждем послания главы Дагестана Народному Собранию»

19 апреля Глава Республики Дагестан Сергей Меликов обратится с Посланием к Народному Собранию РД.

Прокомментировала предстоящее событие Сефижат Магомедрасулова, первый заместитель председателя Собрания депутатов Ленинского района города Махачкалы, председатель «Матери России» по Махачкале, сообщества матерей, жен, сестер погибших в СВО «Сила матерей». «Мы ожидаем, что Глава РД Сергей Алимович Меликов обозначит главные приоритеты на ближайшую перспективу, развитие и процветание нашего региона. Как и раньше, я думаю, послание будет носить более социально ориентированный характер и, в первую очередь, направлено на улучшение условий жизни каждого из дагестанцев. Думаю, что больший акцент будет сделан на социальную поддержку граждан. Особенно семей, чьи родные сейчас участвую в спецоперации, и, конечно же семей, которые потеряли сыновей, мужей в спецоперации. Кроме этого, думаю, будут затронуты вопросы молодежной политики, образования, развития предпринимательства, промышленности и туризма Республики Дагестан. Мы, «Сила матерей», очень ждем этого послания и считаем, что сплочение ради победы и дальнейшего развития нашей страны необходимо сейчас, как никогда ранее», — отметила Сефижат Магомедрасулова.

Источник: Мирмол