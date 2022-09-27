Сефижат Магомедрасулова: «Мы будем заботиться о родных военнослужащих и мобилизованных граждан»

В истории современной России мобилизация объявлена впервые. О ней заявил Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам, а также жителям ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. В такой период поддержка необходима не только мобилизованным гражданам, но и членам их семей, которые на неопределенный срок остаются без своего кормильца. Ранее было заявлено, что в Госдуму внесут законопроект о выплате государством платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных россиян. Что касается поддержки членов их семьи, пока официальных указаний не было.

Председатель ДРО ООО «Женщины бизнеса» Сефижат Магомедрасулова заявила, что предпринимательское сообщество республики примет все необходимые меры, чтобы семьи мобилизованных чувствовали поддержку: «Мы будем заботиться о родных тех, кто погиб принимая участие в СВО, а также тех, кто сейчас находится на территории Украины, мобилизованных и тех, кого готовят к мобилизации. Мы должны показать детям как красива Россия и их папы идут защищать нашу добрую и красивую Родину. Надо показать заботу о родных защитников Родины. Уровень цивилизации во все времена определялся отношением к социально незащищённым слоям населения. В результате специальной военной операции России на Украине появились сироты — дети героев, погибших за Родину. Родина должна заменить этим детям отцов не только материально, но и вниманием общества, показать насколько они дороги окружающим. Чтобы дети военнослужащих выросли патриотами, чтобы ребята, их окружающие, видя отношение общества к своим героям, гордились своей страной, мы обязаны окружить вниманием детей героев». Сефижат Магомедрасулова также сообщила, что 27 сентября — во Всемирный день туризма они проводят акцию «Всегда вместе». Для детей, чьи родители погибли на Украине, защищая мир от неофашизма, будет проведена экскурсия, чтобы показать им достопримечательности родного края, угостить, рассказать о духовных ценностях. «В дальнейшем будем поддерживать эти семьи, принимать участие в судьбе ребят, решать насущные проблемы. На День защитника Отечества, День Победы, День защиты детей, День знаний нужно сделать всё, чтобы дети не ощущали себя сиротами. Можем привлечь военных, уважаемых представителей силовых структур для сопровождения детей в качестве опекуна, чтобы все видели — мы своих не бросаем! Для многих молодых людей сегодня патриотизм — пустой звук. Акция «Всегда вместе» призвана патриотически воспитывать молодежь на подвиге конкретных людей, дети которых живут и учатся рядом», — рассказала общественник.

Стоит отметить, что организаторами акции выступили Национальная Ассоциация Гостеприимства Северного Кавказа, заповедник «Дагестанский» и дагестанское региональное отделение партии ЛДПР.

Источник: Мирмол