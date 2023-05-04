Сефижат Магомедрасулова: «КИВ это возможность наладить связи предпринимательскому сообществу»

Руководитель ассоциации гостеприимства Дагестана Магомедрасулова в беседе с корреспондентом РИА «Дагестан» рассказала о ходе и значении выставки.

«Участие в Кавказской инвестиционной выставке дает возможность предпринимательскому сообществу расширить связи, способствует развитию туристического потенциала Северного Кавказа. Здесь очень интересные секции по разным направлениям. Сегодня в мероприятии участвуют как представители Национальной ассоциации Северного Кавказа, так и регионального отделения Женщин бизнеса. Нам интересно все. Есть возможность общения с коллегами из других регионов. Большой интерес участники мероприятия проявляют к Дагестану. Особенно это касается сферы туризма. Все хотят побывать в Дагестане.

Мы готовы встречать гостей. Покажем им наши достопримечательности, они смогут познакомиться с нашими традициями и обычаями.

Ассоциация гостеприимства проводит большую работу по подготовке кадров для академии сервиса. На днях было заключено соглашение с SabayTravel. К нам приезжали основатели данной платформы Компания заходит в СКФО, в Дагестан в частности. Но, что касается переучивания, не у всех есть желание. Пока с этим имеются проблемы. Но мы делаем все, чтобы сервис в сфере туризма был на достойном уровне», — сказала Сефижат Магомедрасулова.

Источник: РИА Дагестан