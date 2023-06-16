Экономика

Сефижат Магомедрасулова: «Итогом подписанных в Санкт-Петербурге соглашений станет создание новых рабочих мест в республике»

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Председатель Дагестанского регионального отделения Общероссийской организации «Женщины бизнеса», президент Национальной Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа Сефижат Магомедрасулова, находящаяся в эти дни на ПМЭФ, прокомментировала подписание соглашения между руководством Дагестана и руководством сети «Магнит»: «В рамках Петербургского международного экономического форума Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с заместителем генерального директора розничной сети «Магнит» Исмаиловым Русланом, одним из ведущих игроков на российском рынке розничной торговли. Сеть «Магнит» действует более 25 лет. Это один из крупнейших частных работодателей в России. Под брендом работает почти 21 тыс. магазинов в 65 субъектах федерации, в том числе и в Дагестане. Это и магазины у дома, и гипермаркеты. Сеть «Магнит» известна своими акциями, по которым можно купить свежие продукты намного ниже рыночной цены, что немаловажно для жителей Махачкалы и Каспийска, где эти магазины уже работают. Встреча главы обещает нам расширение сети «Магнит» в Дагестане, что в свою очередь создаст новые рабочие места в республике. Тем более, что они популяризируют местные товары и бренды, сотрудничают с локальными поставщиками, что в свою очередь дает нам возможность выйти на федеральный уровень и увеличить производство».

Источник: Мирмол

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