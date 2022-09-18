Общество

Сефижат Магомедрасулова и Патимат Омарова приняли участие в Первом международном потоке программы «Женщина-лидер»

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Декан дефектологического факультета ДГПУ, профессор Патимат Омарова и председатель ДРО ООО «Женщины бизнеса» Сефижат Магомедрасулова приняли участие в первом международном потоке программы «Женщина-лидер», который прошел в Москве.

Отметим, что 171 участница из 19 стран мира и 47 регионов России официально стали выпускницами. Первый международный поток посетили Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

«Спасибо за возможность участия в Первом международном потоке программы «Женщина-лидер», в рамках этой программы мы создали свои соцпроекты, как федеральные, так и международные. Мы их уже реализуем, они нацелены на развитие женщин», – отметила Сефижат Магомедрасулова.

Источник: МирМол

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