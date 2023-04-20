Сефер Алиев: «В Послании дана оценка экономической ситуации в республике и определён вектор дальнейшего развития в этой сфере»

Послание Главы Дагестана Народному Собранию прокомментировал председатель Комитета НС по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Сефер Алиев.

«В своем Послании Глава определил основные задачи, которые стоят перед органами власти: Народным Собранием, Правительством.

В Послании дана оценка экономической ситуации в республике и определён вектор дальнейшего развития в этой сфере.

В частности, руководитель республики сделал акцент на развитии бизнеса с привлечением инвестиций, огласил принципы построения отношений бизнеса и государства.

Также Сергей Меликов проинформировал о льготах, которые сегодня имеет малый и средний бизнес, раскрыл в целом инвестиционную политику.

В Послании поставлены четкие задачи, и их решение, я думаю, поможет справиться с основными проблемами, с которые мы столкнулись сегодня», — сказал Сефер Алиев.