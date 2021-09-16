Сделанная сегодня прививка защитит вас от коронавируса завтра

Несмотря на то что, число заболевших коронавирусной инфекцией немного уменьшилось, эпидемиологическая ситуация все-таки остается напряженной. Не раз подчеркивался тот факт, что представители профессий, которые по долгу службы находятся среди большого количества людей, должны прививаться в обязательном порядке. Это необходимо с целью не допустить массового инфицирования коронавирусной инфекцией. COVID-19 обладает высокой заражаемостью, легко передается в закрытых помещениях, а также воздушно-капельным путем. Тот факт, что в коллективе есть хотя бы один инфицированный вирусом, может стать причиной заражения десятков людей. Прививка позволяет создать защиту от вируса и избежать осложнений.

Наврузова Ренада Курбановна работает с пожилыми людьми. Граждане старшей возрастной группы входят в зону риска в связи с возрастными характеристиками и наличием хронических заболеваний. Важным в проведении вакцинации для себя Ренада Наврузова отмечает именно факт заботы о своих подопечных, а также ключевым моментом является то, что, осложнение при коронавирусной инфекции требует более длительного и сложного лечения.

Луиза Гусукаева