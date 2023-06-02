Сделайте правильный выбор!

Филологический факультет Дагестанского государственного университета готовит специалистов широкого гуманитарного профиля: филологов-исследователей, специалистов по русской и дагестанской филологии, преподавателей, журналистов.

Выпускники филологического факультета трудятся в сфере культуры и просвещения, находят применение своим знаниям на государственной службе, обслуживают массмедийное пространство.

Выпускники, получившие квалификацию «Филолог», работают не только в школах и вузах Дагестана, но и в ведущих вузах и научных центрах России, выпускники отделения журналистики — во всех печатных, аудио- и визуальных средствах массовой информации республики, на российских телеканалах, в известных печатных изданиях России.

С 2011 года факультет перешел на двухуровневую систему подготовки: бакалавриат и магистратуру. В настоящее время осуществляется подготовка по следующим направлениям:

• 45.03.01 — Филология, профиль подготовки «Отечественная филология (Русский язык и литература)»

Перечень вступительных испытаний:

Русский язык (результаты ЕГЭ)

Литература (результаты ЕГЭ)

Профессиональное испытание (художественно-публицистическое эссе)

• 45.03.01 — Филология, профиль подготовки «Отечественная филология (Русский язык и литература; родной язык и литература)»

Перечень вступительных испытаний:

Русский язык (результаты ЕГЭ)

Литература (результаты ЕГЭ)

Профессиональное испытание по родному языку (тестирование)

• 42.03.01 — Журналистика, профиль подготовки «История и теория журналистики»

Перечень вступительных испытаний:

Русский язык (результаты ЕГЭ)

Литература (результаты ЕГЭ)

Творческое испытание (творчский конкурс по журналистике).

На факультете функционирует магистратура, в которой осуществляется подготовка по следующим направлениям: 45.04.01 — Филология (профиль подготовки — «Русская литература», «Языки народов РФ (кавказские языки)», очная форма — 2 года с присвоением квалификации (степени) «Магистр»;

• 42.04.02 Журналистика (профиль подготовки — «Телерадиожурналистика», «История дагестанской журналистики)», очная форма — 2 года с присвоением квалификации (степени) «Магистр».

Филологический факультет — современное инновационное подразделение Дагестанского государственного университета.

В учебном процессе и научной деятельности на факультете активно применяются современные образовательные технологии, компьютерное тестирование знаний студентов, презентационные занятия, диалоговое сотрудничество с образовательными учреждениями и творческими союзами РД. Факультет является базовым для проведения олимпиад школьников (регионального и российского этапов), творческих конкурсов и научных конференций.

Профессиональные навыки сбора и обработки информации студенты-филологи получают во время фольклорной и диалектологической практик, учатся передавать знания о языке и литературе в рамках педагогической практики в школах, лицеях и гимназиях республики.

Студенты, обучающиеся на отделении журналистики, имеют возможность реализовать свои творческие проекты в учебной телестудии и мини-типографии. Профессиональную подготовку они проходят не только в учебных аудиториях, но и непосредственно в республиканских печатных и электронных СМИ в период производственной практики. Филологический факультет является признанным в республике и за его пределами центром изучения дагестанских языков и литератур. Ученые — дагестановеды активно сотрудничают со своими коллегами из ДГПУ, ДНЦ РАН, из ближнего и дальнего зарубежья. Уникальность дагестанского региона для мировой филологии открывает перед учеными значительные научные перспективы.

Дорогие выпускники, поступайте на филологический факультет ДГУ, и для вас откроется безграничный мир языков и летитратуры, дающий возможность работать во многих сферах!

Источник: Нур