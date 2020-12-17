Счётная палата РФ обсудила вопрос сокращения объемов незавершенного строительства в Дагестане

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова провела ВКС по вопросу завершения строительства объектов в Дагестане, оставшихся незавершенными. Участие в совещании принял врио минэкономики Дагестана Гаджи Султанов, который отчитался о работе, проводимой по вовлечению в хозоборот проблемных строительных объектов.

Внимание было уделено и деятельности исполнительной власти в решении данного вопроса. Председателем Счетной палаты Дагестана Билалом Джахбаровым было сообщено о результатах мониторинга по оценке работы исполнительной власти в данном направлении.

Также в ВКС приняли участие заместитель министроя и ЖКХ России Юрий Гордеев и представители Минэкономразвития РФ.

Следует отметить, что минэкономразвития Дагестана провел в 2020 году полную инвентаризацию незавершенных строительных объектов, объем которых составляет 1354 единицы.