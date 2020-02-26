Экономика

Счетная палата подводит итоги за 2019 год

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Много внимания уделяется эффективному расходованию бюджетных средств. Аудиторы проверили 438 учреждений. Во многих из них выявлены нарушения при исполнении бюджета, выполнении госзакупок и использовании госсредств.

Счетная палата провела профилактику недостатков в формировании бюджета. Это позволило значительно снизить количество нарушений в сравнении с 2018 годом.

Счетная палата разработала единый Антикоррупционный стандарт. Благодаря этому власть вместе с правоохранительными органами отслеживает законность использования бюджетных денег.

 

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