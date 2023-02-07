Счетная палата Дагестана проинспектировала качество реализации нацпроектов по линии Минстроя РД

6 февраля Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по итогам реализации нацпроектов на территории Республики Дагестан по линии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД в 2022 году с учетом заключения Счетной палаты РД.

Предваряя обсуждение, Абдулмуслимов напомнил, что при условии невыполнения мероприятий нацпроектов муниципалитетами, Правительство РД планирует пересматривать направление финансирования.

«При всем уважении к главам районов и городов, я недоволен тем, как вы осуществляете муниципальный надзор. В 2023 году мы должны обеспечить реализацию нацпроектов без рисков», — подчеркнул премьер.

Подводя итоги, Абдулмуслимов поручил Комитету по госзакупкам провести разъяснительную работу в целях составления технических заданий и размещения материалов на площадке госзакупок.