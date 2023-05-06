Сборная Дагестана стала призером турнира по игре «Что? Где? Когда?»

5 мая в Республике Северная Осетия — Алания прошел турнир по игре «Что? Где? Когда?» «Это наша Победа!», в котором дагестанская сборная приняла участие и стала призером.

Турнир организован интеллектуальным клубом «АЛЬБУС» РСО — Алания при поддержке Главы РСО – Алания Сергея Меняйло и финансовой поддержке КДМ РСО – Алания и посвящен 78-ой годовщине Великой Победы. В игре приняли участие более 30 команд, сформированных на базе министерств, ведомств, НКО, интеллектуальных клубов СКФО, коммерческих организаций и т.д.

Вопросы турнира в основном охватили период с 1939 по 1945 годы с использованием достоверных источников. В этом году редакторы подготовили вопросы по современной истории – участие российских солдат и офицеров в СВО.

Республику Дагестан на турнире представила команда «Тарки-Тау», сформированная на базе центра интеллектуального развития «Идальго». В нее вошли активные участники движения в Дагестане: Сервер Рамазанов (Капитан команды) Раисат Батырова, Мурад Батыров, Сабир Магомедов, Магомедали Багаудинов, Динислам Дадаев, Таир Кулиев. В упорной борьбе, уступив победителям 1 балл, команда Дагестана заняла 3-е место и была награждена почетными наградами от организаторов.

Источник: Мирмол