Сбербанк оказывает поддержку более 26 тысячам представителям малого и среднего бизнеса Дагестана

Объём их кредитования уже превысил 5 миллиардов рублей. Об этом сказал глава Дагестана Сергей Меликов, приветствуя участников исламского экономического форума.

«Мы глубоко ценим вашу работу и заботу о наших предпринимателях. Но, на мой взгляд, бизнес республики нуждается в кредитных ресурсах кратно больше. И расширение спектра оказываемых банковских услуг, включая использование механизмов исламского финансирования, будет способствовать данному процессу», – отметил Сергей Меликов.

Глава региона добавил, что Сбер сегодня является одним из крупнейших банков в России и одним из ведущих глобальных финансовых институтов.