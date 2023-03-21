Сбербанк и Дагестан продолжают сотрудничество с целью оказания комплексной поддержки жителям и бизнесу

Сергей Меликов и председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников провели рабочую встречу с целью обсуждения конкретных направлений совместной деятельности.

В ходе обсуждения, Сергей Меликов отметил, что в 2022 году были обговорены различные проекты по развитию туристических кластеров на территории Дагестана.

«Сейчас мы рассматриваем Сбербанк как основного партнёра по созданию большой курортной зоны в Каякентском и Дербентском районах», — сказала Глава Дагестана, выразив надежду на то, что сотрудничество в этом отношении будет взаимовыгодным.

На начало 2023 года совокупный кредитный портфель превысил показатель в 65 миллиардов рублей, а портфель ответственного финансирования вырос почти в пять раз. Как отметил Анатолий Песенников, сегодня в Дагестанском отделении Сбербанка обслуживаются около 1,3 миллиона розничных клиентов.

Особое внимание, как отметил Сергей Меликов, необходимо уделить и оказанию поддержки предпринимателям в комплексном развитии, в том числе в целях повышения доступности кредитования. В 2022 году предприниматели республики получили кредитов на сумму около трех миллиардов рублей.