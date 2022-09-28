Сажид Сажидов: «У России много недругов извне, желающих расколоть ее»

Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов обратился к дагестанцам в связи с прошедшими в Махачкале несанкционированными акциями протестами против частичной мобилизации:

«Уважаемые дагестанцы!

Россия – большая и сильная страна, у которой много недругов извне, желающих расколоть ее и поработить.

Сегодня власти Российской Федерации делают все возможное, чтобы этого не случилось. В интересах защиты национальной безопасности государства и необходимостью защиты граждан России от военных угроз Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о проведении частичной мобилизации.

Наши действия на Украине как говорит сам Глава государства – это самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня. Этим фактом должны руководствоваться в первую очередь те, кто говорит, что это “не наша война”. Война действительно может прийти к нам ко всем, поэтому мы не должны поддаваться на провокации, которые, к сожалению, имели место быть в Махачкале.

Провокаторами этих акций беспорядка стали, как уже доказано правоохранительными органами и спецслужбами, лица, проживающие за пределами России. Играя на чувствах людей и используя методы информационной пропаганды, они пытаются дестабилизировать обстановку в стране.

Глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов, не понаслышке знающий военное дело, взял под личный контроль вопросы частичной мобилизации, которая будет проводиться в строгом соответствии с рекомендациями Верховного Главнокомандующего В.В. Путина. Сергей Меликов поставил задачу также перед должностными лицами и общественными организациями посещать сборные пункты, в которые прибывают мобилизованные дагестанцы. Также он лично планирует посещать эти пункты.

В эти дни также приходилось слышать необоснованные выпады на наших выдающихся спортсменов, победителей Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы – об их якобы безучастии в происходящих в жизни страны событиях.

Хочу вступиться в их защиту и как министр спорта, и как бывший спортсмен – нашим титулованным спортсменам доказывать никому ничего не нужно. Своим яркими победами на международной спортивной арене они прославили свою Родину и доказали, что Россия – сильное государство, а они сами мужественные люди. Готовы они послужить на благо Отечества и сейчас, никто из них не бежит из страны, не меняет спортивное гражданство. Более того, многие из них сегодня составляют российскую армию.

Дорогие земляки! Давайте не будем ссориться, подаваться на провокации и вносить тем самым раскол в общество. Наши недруги только этого и ждут. Именно в такие времена нам, как никогда, важно показывать свое сплочение и единение. Мы всегда побеждали своих недругов, победим и в этот раз!».