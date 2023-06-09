Спорт

Сажид Сажидов рассказал о подготовке к чемпионату России по спортивной борьбе среди мужчин

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По состоянию на 9 июня :
Создана межведомственная рабочая группа по проведению чемпионата России 2023

В целях оперативного реализации мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата на базе Дворца спорта и молодежи им. А. Алиева создан оперативный штаб.

Определены места размещения и питания участников, судей и почетных гостей Чемпионата. Подготовлен проект сценария церемонии торжественного открытия Чемпионата.

Подготовлен проект плана мероприятий подготовки и проведения Чемпионата и направлен на согласование в министерства и ведомства Республики Дагестан

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