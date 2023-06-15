Сажид Сажидов: «Дагестанская школа боевого самбо – одна из сильнейших в России и в мире»

Руководитель Минспорта Дагестана Сажид Сажидов прокомментировал подписание договора о сотрудничестве между Дагестаном и Всероссийской федерацией самбо.

«Большие планы у нас по развитию самбо как одного из популярных видов единоборств. Этот замечательный вид спорта культивируется у нас в ряде спортивных учреждений, таких как СШОР имени Г. Ахмедова, спортшколе единоборств имени А. Нурмагомедова и в других.

Дагестанские спортсмены ежегодно приглашаются в составы сборной команд России по самбо, достойно представляют страну на международном уровне. Наши самбисты ежегодно побеждают на чемпионатах Европы и мира, доказывая силу дагестанской школы боевого самбо.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное Сергеем Алимовичем и Сергеем Владимировичем, безусловно послужит мощным толчком к дальнейшему развитию самбо в Дагестане, сделает его доступным и повсеместным видом спорта», — отметил Сажид Сажидов.