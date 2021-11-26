Саудовская Аравия рассматривает предложение Минниханова о допуске привитых в хадж

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что паломничество удастся организовать с помощью договоренностей с Саудовской Аравией.

Власти Саудовской Аравии рассмотрят предложение президента Татарстана Рустама Минниханова о допуске к хаджу в 2022 году привившихся от коронавируса российских паломников. Об этом заявил заместитель министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттах бен Сулейман Машат во время рабочей встречи с Миннихановым.

Абдельфаттах бен Сулейман Машат сообщил, что принимает предложение, его «обязательно рассмотрят» и примут по нему решение.

Минниханов отметил, что понимает высокую ответственность, которая стоит перед руководителями Саудовской Аравии с точки зрения обеспечения безопасности людей во время хаджа. Он выразил уверенность, что паломничество удастся организовать с помощью совместных договоренностей.