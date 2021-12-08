Общество

Сария Аллахвердиева стала героиней нового выпуска рубрики #ЗолотаяМолодежь

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Студентка 3 курса Профессионально-педагогического колледжа им. М.М.Меджидова города Избербаша Сария Аллахвердиева стала победительницей Всероссийского конкурса сочинений среди школьников и студентов СПО. Она представила на конкурс свой рассказ «Катин поворот». Автор признается, что он написан на основе детских воспоминаний. Для студентки это не первый творческий конкурс. По словам Сарият Аллахвердиевой, открытие в республике центра «Альтаир» позволит выявлять талантливых детей и даст новые возможности для реализации.

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