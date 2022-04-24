Санкции подстегнули предприятия Дагестана

С начала давления Запада на Россию масштабными санкциями предприятия Дагестана объявили акцию по хэштегом #МыРаботаем.

Эстафету подхватили и завод имени Магомеда Гаджиева по судостроению и ремонту судов, а также фабрика по производству картона и тары «Экотар».

«Санкци заставляют шевелиться, думать, заниматься» — прокомментировал участие в акции гендиректор АО «Завод им. Гаджиева» Абдулвагаб Папалашов. Он сообщил о заключении новых соглашений, расширении поставок продукции .

В свою очередь представитель «Экотар» говорит об увеличении производства на 20%.